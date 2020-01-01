В выходные в Пермском крае ожидается тёплая погода Днём воздух прогреется до 29° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

По данным проекта «Метеоролог и я», в предстоящие выходные в Пермском крае будет сухо и тепло.

В субботу, 5 июня, температура воздуха днём в регионе поднимется до +23°…+28°, в Перми — до +24°…+26°. Ветер слабый, осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 июня, днём кратковременный дождь и гроза возможны в северных районах Прикамья, ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Днём температура воздуха составит +24°…+29°. В краевой столице также будет тепло — +26°…+28°, без осадков.

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