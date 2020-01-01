Елена Бардукова Шесть школ из Прикамья вошли в топ-200 лидеров по подготовке «технических» абитуриентов В рейтинг попали учебные заведения Перми, Кунгура, Березников и Чайковского Поделиться Поделиться Твитнуть

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Рейтинг школ, выпускники которых становятся абитуриентами ведущих вузов технического профиля, составило агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В топ-200 вошли шесть школ из Пермского края.

В первую сотню рейтинга попали пермские лицей №1, школа №146 с углублённым изучением математики, физики и информатики и лицей №2. В топ-200 вошли также лицей №1 из Кунгура, школа №9 им. А. С. Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического цикла и школа с углублённым изучением отдельных предметов №3 из Березников.

Кроме того, был составлен топ-10 школ Пермского края, готовящих абитуриентов технической направленности. В него помимо вышеназванных учебных заведений вошли березниковский лицей №1, пермские школа №17 и лицей №4 и школа №10 из Чайковского.

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