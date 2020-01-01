Елена Синица На «Дягилев+» дополнительно выделят 30 млн руб. Фестиваль состоится 2124 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В 2021 году на реализацию мероприятия «Дягилев+» из краевого бюджета дополнительно выделят 30 млн руб. Информация об этом содержится в законопроекте об изменении бюджета Пермского края на 2021-–023 годы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию расходы увеличат за счёт средств госпрограммы «Развитие информационного общества».





Предполагается, что проведение мероприятия «Дягилев+» позволит использовать ресурсы Дягилевского фестиваля по привлечению гостей и туристов чаще, чем один раз в год.





Также отмечается, что проведение таких культурно-массовых мероприятий повысит привлекательность города, увеличит осведомлённость о нём как внутри России, так и за рубежом.





Поясняется, что «Дягилев+» является аналогом основного фестиваля. На этом мероприятии акцент сделают на одного хедлайнера, который «является ведущим представителем одного из направлений искусства».





В 2021 году проведение «Дягилев+» запланировано, ориентировочно, на 21–24 декабря.

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