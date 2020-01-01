Григорий Серёдкин «Амкар» может усилиться защитником Николаем Зайцевым Ранее футболист три года выступал в составе «красно-чёрных» Поделиться Поделиться Твитнуть

Возрождённый ФК «Амкар Пермь» может пополнить 32-летний защитник воронежского «Факела» Николай Зайцев. Об этом сообщает федеральный спортивный канал «Матч ТВ».

«К переходу в «Факел» близок защитник Павел Калошин. Он рассматривается воронежцами в центр обороны вместо Николая Зайцева. 32-летний футболист может перейти в возрождённый «Амкар», стартующий в ПФЛ. Пермяки намерены построить вокруг него команду», — говорится в источнике.

Напомним, Николай Зайцев выступал за пермский «Амкар» в Премьер-лиге с 2015 по 2018 год. За пермяков, по данным портала Sportbox.ru, защитник провёл 71 матч и забил три гола.

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