Елена Синица Подготовкой к 300-летнему юбилею Перми будет заниматься Агентство новых технологий На работу структуры из краевого бюджета выделят более 30 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Координацией работ по организации мероприятий к 300-летию Перми будет заниматься АНО «Агентство новых технологий». Об этом сообщается в законопроекте об изменениях в краевой бюджет на 2021–2023 годы.

Согласно законопроекту на работу структуры предлагается выделить 11,7 млн руб. в 2021 году и по 9,6 млн руб. в 2022 и 2023 годах.





В 2021 году дополнительные расходы предлагается обеспечить за счёт возврата средств субсидии в 2020 году, предоставленной ГКБУК «Центр реализации проектов». Сообщается, что ранее эту субсидию выделяли на авиашоу, региональный театральный фестиваль, фестиваль малой авиации, но мероприятия отменили.





Агентство новых технологий будет организовывать работу главного режиссёра проекта, координировать создание концепции и вести единый план событий на 2021–2023 годы. Кроме этого, агентство создаст сайт и страницы в соцсетях, разработает брендбук. Также в задачи АНО входит организация общественных слушаний, оргкомитетов и рабочих групп.

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