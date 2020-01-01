В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19 Пятерых заболевших госпитализировали Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 98 человек. Пятеро были госпитализированы, 93 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — по 49 пациентов мужского и женского пола. Среди заболевших — 10 детей и 16 человек старше 65 лет.

За сутки закрыли больничные 129 пациентов, доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого — 37,4%.

По данным на 3 июня, полный курс иммунизации от коронавируса прошли 187 217 жителей Прикамья.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 57 758.

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