Елена Синица
Flydubai анонсировала рейсы из Перми в Дубай
Первый перелёт запланирован на 5 июня
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Государственная компания ОАЭ Flydubai запустит полётную программу из Перми в Дубай. Информация о рейсах появилась на сайте пермского аэропорта Большое Савино.
Так, полётная программа стартует 5 июня и продлится до 30 октября. Первый рейс запланирован в 16:30 5 июня. Время в полёте — 5 часов.
Тип воздушного судна — Boeing-737 .
В дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.
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