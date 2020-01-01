Елена Синица Flydubai анонсировала рейсы из Перми в Дубай Первый перелёт запланирован на 5 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная компания ОАЭ Flydubai запустит полётную программу из Перми в Дубай. Информация о рейсах появилась на сайте пермского аэропорта Большое Савино.

Так, полётная программа стартует 5 июня и продлится до 30 октября. Первый рейс запланирован в 16:30 5 июня. Время в полёте — 5 часов.





Тип воздушного судна — Boeing-737 .





В дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.

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