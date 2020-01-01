Елена Синица Гражданина Таджикистана осудили за призывы к терроризму в колонии Пермского края Также он распространял идеи насилия по мотивом религиозной ненависти Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил гражданина Республики Таджикистан К. Бахромова к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за призыв к террористической деятельности заключённых прикамской колонии. Помимо этого, ему на 2 года запрещено администрировать информационные ресурсы в интернете. Об этом сообщают в краевом УФСБ.

Сообщается, что в период отбывания наказания в ИК-1 ФКУ ОИК — 2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю Бахромов призывал заключённых участвовать в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство». Кроме этого, он распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды.

Напомним, ранее по тем же причинам к 3,5 года приговорили С. Халимова — ещё одного гражданина Таджикистана.

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