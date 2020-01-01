Елена Синица
Гражданина Таджикистана осудили за призывы к терроризму в колонии Пермского края
Также он распространял идеи насилия по мотивом религиозной ненависти
Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил гражданина Республики Таджикистан К. Бахромова к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за призыв к террористической деятельности заключённых прикамской колонии. Помимо этого, ему на 2 года запрещено администрировать информационные ресурсы в интернете. Об этом сообщают в краевом УФСБ.
Сообщается, что в период отбывания наказания в ИК-1 ФКУ ОИК — 2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю Бахромов призывал заключённых участвовать в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство». Кроме этого, он распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды.
Напомним, ранее по тем же причинам к 3,5 года приговорили С. Халимова — ещё одного гражданина Таджикистана.
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