Елена Синица Гражданина Таджикистана приговорили к 3,5 года за призывы к террористической деятельности среди заключённых пермской колонии Поделиться Поделиться Твитнуть

В период отбывания наказания в в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю (Губахинский район, п. Широковский) гражданин Республики Таджикистан С. Халимов призывал заключённых колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

В связи с этим в 2019 году следственный отдел краевого Управления ФСБ возбудил по отношению к Халимову уголовные дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», по ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В декабре 2020 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал идеолога запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» виновным в совершении преступлений. Он приговорён к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме этого, Халимов будет лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой в религиозных объединениях, сроком на два года.

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