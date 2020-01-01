Мария Сыропятова В Пермском крае арестовали меха, обувь и шины Причина - отсутствие маркировки Поделиться Поделиться Твитнуть

За первые пять месяцев 2021 года управление Роспотребнадзора по Пермскому краю арестовало 1,65 тыс. единиц продукции из-за отсутствия маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из арестованной продукции — 45 единиц меховых изделий стоимостью 2,4 млн руб., 400 единиц обуви на 353,5 тыс. руб., 1190 единиц одежды на сумму 3,18 млн руб., а также 16 шин (79 тыс. руб.) Общая стоимость арестованной продукции — 6 млн руб.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю составили с января по май 2021 года 59 протоколов по ст. 15.12 КоАП России за нарушение требований к маркировке продукции.

Напомним, что с 1 июня обязательной стала маркировка для мороженого и сыров, а до конца 2021 года она станет обязательной и для других видов молочной продукции. При этом до истечения срока годности поставляемую продукцию можно продавать потребителям.

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