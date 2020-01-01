Роспотребнадзор признал пять пляжей из пятнадцати в Пермском крае опасными для купания Ведомство проверило места отдыха на соответствие гигиеническим нормам Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Специалисты Роспотребнадзора отчитались о результатах проверки на соответствие гигиеническим нормативам 15 пляжей в Пермском крае. Пять из них признаны небезопасными. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты исследовали пробы песка и воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

В результате выяснилось, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей на камском берегу в Осе, в районе курорта «Усть-Качка», в Перми (на КамГЭС); на реке Сылве в пос. Новые Ляды, а также на Мотовилихинском пруду.

Не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям качество воды в районе пляжа курорта «Усть-Качка». По микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствуют нормативам пробы воды и песка на пляже в Новых Лядах.

В ведомстве напомнили, что всего в 2021 году на территории региона будут работать 16 официальных пляжей. Таким образом, специалисты Роспотребнадзора не проверили только пляж в Закамске из-за высокого уровня воды.

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