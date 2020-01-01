Почти половина жителей Прикамья добираются до работы менее чем за полчаса У 9% на это уходит до полутора часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования, проведённого hh.ru, 46% жителей края тратят на дорогу до работы менее 30 минут. Ещё 46% добираются до места службы от 30 минут до часа, а 9% проводят в дороге до полутора часов.

Меньше всего времени на дорогу до работы тратят рабочий персонал, представители сферы продаж и образования. Больше времени требуется работникам сферы безопасности, юристам и производственникам.

«Если учесть, что обратный путь — от работы до дома — занимает не меньше времени, то получается, что 46% жителей Прикамья проводят в пути от одного часа до двух, а 9% — до трёх часов каждый будний день. Конечно, этому времени можно найти лучшее применение, и сегодня соискатели при поиске вакансий всё чаще обращают внимание на расположение места работы, на его транспортную доступность — близость к дому при выборе работы важна для 63% жителей Пермского края», — отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

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