За прошедшие сутки COVID-19 диагностирован в 21 муниципалитете Прикамья Всего зафиксировано 97 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Большинство заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки проживают в Перми — 44 человека. Также COVID-19 подтвердился у девяти жителей Кишертского городского округа, по шесть инфицированных — в Соликамском городском округе и Уинском муниципальном районе.

В Пермском муниципальном районе, Добрянском и Лысьвенском городских округах — по четыре заболевших, в Березниках — трое, в Чайковском, Кишертском муниципальном округе, Ильинском и Чусовском городских округах — по два заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Берёзовском, Карагайском и Кудымкарском муниципальных округах, Краснокамском, Нытвенском, Оханском и Чердынском городских округах выявлено по одному случаю коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.