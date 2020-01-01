Кадровые перестановки в краевом минприроды И. о. замминистра назначен Дмитрий Дудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дудников

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1 июня к исполнению обязанностей заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также начальника управления по охране и использованию объектов животного мира приступил Дмитрий Дудников. Об этом сообщили в ведомстве.

Пока Дудников трудится в статусе исполняющего обязанности.

Занимавший с 25 марта 2020 года пост замминистра Сергей Первушин уволился из министерства.

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