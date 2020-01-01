В Свердловском районе Перми сгорели балконы в жилом доме Погибших и пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

ТК «Ветта»

В среду, 2 июня, в 14-этажном жилом доме на ул. Солдатова, 30 загорелись несколько квартир, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 11:15. По прибытии пожарных подразделений горели балконы на 12-м и 13-м этажах.

В тушении принимали участие семь единиц техники и порядка 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, причины устанавливаются.

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