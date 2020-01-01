В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 97 человек Среди новых инфицированных — 14 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. 20 человек госпитализированы, 77 проходят амбулаторное лечение. 125 человек выздоровели.





В числе новых инфицированных — 42 пациента мужского пола, 55 — женского, 14 детей, 18 человек старше 65 лет.





В настоящее время в «ковидных» отделениях больниц региона продолжают лечение 565 пациентов, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 660. С начала пандемии от COVID-19 скончались 2448 жителей Прикамья.

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