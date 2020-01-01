Содовый завод в Березниках оштрафован за загрязнение реки За нарушение природоохранного законодательства предприятие выплатит 100 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Березниковского городского суда. Постановлением суда первой инстанции АО «Березниковский содовый завод» было признано виновным в несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания по ч. 1 ст. 8.48 административного кодекса РФ и оштрафовано на 100 тыс. руб.

В ходе процесса было установлено, что АО «Березниковский содовый завод» с нарушениями эксплуатировал отстойник шламонакопителя №2 для приема загрязненных стоков содового производства, в результате чего обнаружились выходы неизвестной жидкости с химическим запахом, попадающей в р. Толыч.

Это привело к ухудшению качества речной воды и нанесло вред водным биологическим ресурсам водоема. Результатами лабораторных исследований проб воды было установлено превышение предельно-допустимых концентраций кальция, натрия, калия, сухого остатка и хлорид ионов.

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