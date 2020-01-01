Содовый завод в Березниках оштрафован за загрязнение реки

За нарушение природоохранного законодательства предприятие выплатит 100 тыс. руб.

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Березниковский содовый завод

Фото: bsz.ru

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Березниковского городского суда. Постановлением суда первой инстанции АО «Березниковский содовый завод» было признано виновным в несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания по ч. 1 ст. 8.48 административного кодекса РФ и оштрафовано на 100 тыс. руб.

В ходе процесса было установлено, что АО «Березниковский содовый завод» с нарушениями эксплуатировал отстойник шламонакопителя №2 для приема загрязненных стоков содового производства, в результате чего обнаружились выходы неизвестной жидкости с химическим запахом, попадающей в р. Толыч. 

Это привело к ухудшению качества речной воды и нанесло вред водным биологическим ресурсам водоема. Результатами лабораторных исследований проб воды было установлено превышение предельно-допустимых концентраций кальция, натрия, калия, сухого остатка и хлорид ионов.

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