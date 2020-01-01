За минувшие сутки COVID-19 обнаружен в 10 муниципалитетах региона
В лидерах по количеству заболевших — Пермь, Березники и Пермский район
За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у жителей 10 территорий Пермского края. При этом 61 заболевший проживает в столице региона, 10 — в Березниках, семь — в Пермском муниципальном районе.
В Кунгурском муниципальном районе, Чайковском, Нытвенском и Соликамском городских округах выявлено по трое заболевших, в Кунгуре и Чернушинском городском округе — по два, у одного человека диагноз подтверждён в Верещагинском городском округе.
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