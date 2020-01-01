Анна Брюханова В Пермском крае вырос спрос на игрушки Наиболее популярными стали бизиборды, головоломки и сортеры Поделиться Поделиться Твитнуть

В преддверии 1 июня спрос на игрушки в Пермском крае вырос на 119% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Wildberries.

Онлайн-ритейлер анализировал данные по числу заказов в период с 17 по 30 мая 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее популярными игрушками стали развивающие игрушки: бизиборды (число заказов выросло на 300%), головоломки (+36%), и сортеры (+31%).

В 2021 году родители также чаще заказывали для своих детей аксессуары для активных игр на свежем воздухе: детские батуты (число заказов за последние две недели мая увеличилось в пять раз), воздушные змеи (в пять раз) и детские горки (в два раза).

Среди популярных подарков к 1 июня в покупках россиян есть и традиционные мягкие игрушки, машинки, конструкторы, куклы и различные игровые наборы.

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