Скончался основатель пермского СПИД-центра Пётр Лузин Прощание с заслуженным врачом РФ состоится 2 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Пётр Лузин / Фото: СПИД-центр

На 91-м году жизни скончался заслуженный врач РФ, с 1991 по 2002 год главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Пётр Лузин, об этом сообщили в медучреждении.

Пётр Михайлович Лузин родился в посёлке Сылва Пермского края. Окончил Свердловский государственный медицинский институт. Руководил санэпидслужбой города Чусового. Более 30 лет занимался обеспечением эпидемиологической безопасности населения в Пермской областной санэпидстанции. В 1981 году за достигнутые успехи в работе был награждён орденом «Знак Почёта».

В 1991 году с должности заместителя главврача Пермской областной санэпидстанции был назначен главным врачом только что созданного Пермского краевого центра СПИД. До сих пор наш центр считается одним из лучших в РФ.

В 1999 году за добросовестный труд был награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Прощание с Петром Лузиным пройдёт 2 июня в 11:50 по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 61 (большой зал).

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