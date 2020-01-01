Мультики по субботам: какие стали любимыми у юных пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса «МегаФон ТВ» популярен у подрастающих абонентов в Пермском крае.

Первое место по числу просмотров среди мультсериалов заняли приключения домовёнка «Буба», второе — семейные истории «Три кота» (доступны в сервисе more.tv на «МегаФон ТВ»), третье — российско-британская анимация «Приключения Ам Няма». В топ-5 также входят отечественные работы «Простоквашино» и «Маша и медведь».

Среди полнометражных мультфильмов лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» — получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте — «Вперёд» той же студии, про эльфов и волшебство, тройку замыкает гиперреалистичный ремейк хита Disney «Король лев».

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попала сказка «Последний богатырь: Корень зла» (доступна в сервисе START на «МегаФон ТВ») — о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье. Также для семейных киновечеров жители региона выбирали «Танки» про инженера Михаила Кошкина и его команду, которые отправились в Москву, чтобы доказать уникальность Т-34, и историю про музыканта и рыжего пушистого хулигана «Рождество кота Боба».

В целом же пермские пользователи сервиса «МегаФон ТВ» не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится лишь 6% от общего числа просмотров. Мультфильмы юные жители края предпочитают смотреть по субботам.

Коллекция «МегаФон ТВ» насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах — от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.

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