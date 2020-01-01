Половина заразившихся COVID-19 в Пермском крае — старше 50 лет Общее число заболевших в регионе приблизилось к 57,6 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом в регионе заразились 95 человек.

В числе инфицированных — трое детей и 48 жителей старше 50 лет. В больницах проходит лечение 21 пациент, на дому под наблюдением врачей — 74 заразившихся.

В целом по краю диагноз COVID-19 поставлен 57 563 жителям.

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