Елена Синица В Перми на вторичном рынке наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили На их долю приходится 37% спроса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Авито авто», среди пермяков наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются отечественные автомобили — на их долю приходится 37% спроса.

На втором месте — японские автомобили (18% спроса). Замыкают тройку лидеров корейские марки (13%). Примерно 12% спроса занимают немецкие автомобили, ещё 9% — американские.





В целом по стране наибольшую долю спроса занимают также отечественные автомобили (35%).





Автомобили японских марок — на второй позиции с 18% спроса, «немцы» занимают долю в 16%. На четвёртом месте по востребованности на вторичном авторынке с долей спроса в 13% — корейские автомобили, а замыкают топ-5 автомобили американских брендов, на долю которых приходится 9% спроса.





По мнению аналитиков «Авито авто», лидерство российских автомобилей можно объяснить сравнительно невысокой стоимостью. По данным «Авито авто», средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в России в апреле-мае 2021 года составила 180 тыс. руб. (на 17,6% больше, чем годом ранее).





В Перми подержанные отечественные автомобили в апреле-мае 2021 года стоили в среднем 260 тыс.руб. Это на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





В ТОП-10 городов по уровню спроса на подержанные российские автомобили помимо Перми также вошли Омск (доля спроса на отечественные автомобили — 42%), Самара (41%), Курск (39%) и Волгоград (38%).

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