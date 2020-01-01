Елена Синица ГКБ им.Тверье закупит пять аппаратов ИВЛ на сумму 8,9 млн руб. Срок подачи заявок на конкурсы — 15 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская клиническая больница им. А. М. Тверье объявила пять отдельных конкурсов по поиску поставщика пяти аппаратов ИВЛ. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, согласно техническим заданиям необходимо поставить четыре аппарата ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии. Начальная (максимальная) стоимость контракта по поставке каждого аппарата ИВЛ — 1,8 млн руб. Год выпуска каждого аппарата должен быть не ранее 2020 года. А поставить их необходимо в течение 10 дней с момента заключения контракта.





Кроме этого, больница ищет поставщика аппарата ИВЛ с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания. Год выпуска аппарата — не ранее 2021 года. В этом случае начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,7 млн руб.





Поставить аппарат нужно в течение 90 дней с момента заключения контракта.





Срок окончания подачи заявок по всем конкурсам — 15 июня 2021 года.

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