Прошедший май в Перми стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений Рекорд 1962 года побит на 0,8 градуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

Май 2021 года оказался рекордно тёплым в Пермском крае. Всего за месяц зафиксировано пять выносов тропических воздушных масс на территорию региона. Аномально жаркий период сохранялся 20 дней, с 7 по 26 мая, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

Средняя температура мая составила от +13 градусов на севере (Ныроб) до +17,5 на юге края (Чайковский). В Перми при средней температуре +16,3 май стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Так, в краевом центре был побит рекорд мая 1962 года.

Кроме того, в Перми и Бисере в период самой мощной волны тепла 14–17 мая было установлено подряд четыре суточных температурных рекорда.

На большей части региона, за исключением северных районов, май ещё оказался и очень засушливым. Количество осадков составило 30–40% от месячной нормы.

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