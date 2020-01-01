Мария Сыропятова Турецкий производитель одежды DeFacto открыл первый магазин в Перми Компания специализируется на создании повседневной одежды Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин одежды турецкого бренда DeFacto. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика malltech.

Более 15 лет компания создаёт стильную повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Площадь магазина одежды DeFacto составит 1491 кв. м. Он будет расположен на первом этаже торгового центра.

Открытие «Планеты» состоялось 22 апреля 2021 года. Напомним, что сроки открытия ТЦ неоднократно переносились. Сначала оно было запланировано на четвёртый квартал 2020 года, затем его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а потом и на апрель 2021 года.

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