В Прикамье выявлены нарушения при добыче и производстве минеральной воды На Верхне-Муллинском месторождении не проводились бактериологические исследования Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

Пермская природоохранная прокуратура внесла представление директору ООО «Апицентр Тенториум»: в ходе проверок в деятельности общества были выявлены нарушения.

В частности, было выяснено, что при добыче и производстве минеральной воды на Верхне-Муллинском месторождении компания не проводила бактериологических исследований воды, не организовала наблюдения за её уровнем, температурой, расходом, гидродинамическим и гидрогеологическим режимами, предусмотренными проектной документацией, и т. д.

По материалам проверки организация и должностное лицо привлечены к административной ответственности, вынесено предупреждение, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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