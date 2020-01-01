Мария Сыропятова Оборот общепита в Пермском крае за год снизился на 5,6% Падение за два года составило 11,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот индустрии общественного питания за первые четыре месяца 2021 года составил 6,9 млрд руб., что на 5,6% меньше аналогичного показателя 2020 года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Если при этом сравнивать показатели 2021 года с ближайшим непандемийным 2019 годом, то падение будет более существенным. Оно составляет 11,6%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктам в январе — апреле 2021 года составил 87 млрд руб., что на 8,1% меньше аналогичного показателя 2020 года. При этом при сравнении с тем же периодом 2019 года потребление продуктов, наоборот, выросло на 3,4%.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в январе — апреле 2021 года составил 100,5 млрд руб., что на 4,4% больше аналогичного уровня 2020 года. Однако показатели 2021 года по сравнению с 2019 годом демонстрируют ещё более существенный рост в 9,2%.

Оборот розничной торговли в январе — апреле 2021 года сложился в сумме 187,6 млрд руб., что на 1,8 ниже этого же показателя прошлого года (и на 6,4% выше уровня 2019 года).

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