Мария Сыропятова Инвестиции за первые три месяца 2021 года сократились на 8,2% Сильнее всего упали инвестиции в гостиницы, безопасность и социальное обеспечение Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе — марте 2021 года инвестиции в основной капитал в Пермском крае составили 43,2 млрд руб., что на 8,2% меньше аналогичного показателя 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Сильнее всего упали инвестиции в гостиницы (-83,4%), финансы и страхование (-44,9%), безопасность и социальное обеспечение (-46,7%), а также строительство (-44,8%).

Рост наблюдается в операциях с недвижимостью (+2,3 раза), транспортировке и хранении (+56,3%), культуре и спорте (+62,3%), профессиональной и научной деятельности (+34,1%), образовании (+29%), водоснабжении и утилизации отходов (+20,4%).

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