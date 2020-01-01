Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» ДК имени Солдатова грозит реконструкция А до неё зал на время станет главной концертной площадкой Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Муниципальный Дворец культуры имени Солдатова готовится к масштабной перестройке. Об этом сообщил его директор Владимир Воробей на пресс-конференции, посвящённой гастролям Театра им. Вахтангова.

По словам руководителя учреждения, на время, пока проводится реконструкция Большого зала филармонии, которая начнётся нынешним летом, все основные концерты в Перми будут проходить в ДК. Он станет главной концертной площадкой в Перми, здесь планируется провести, например, фестиваль Дениса Мацуева в ноябре нынешнего года.

«На 2022 год у нас уже нет ни одной свободной даты», — сообщил Воробей.

Сразу после окончания реконструкции и ввода в строй филармонического зала закроется уже сам ДК. В феврале нынешнего года компания ТТС, которая занималась реконструкцией большого зала Театра-Театра, выиграла конкурс на разработку проектной документации на реконструкцию сценического оборудования ДК им. Солдатова. На создание проекта и прохождение госэкспертизы компании отводится 240 дней.

Ожидается, что зал дворца обзаведётся новой оркестровой ямой, которая сможет подниматься и становиться продолжением сцены, на сцене появится новое световое и другое специальное оборудование, а также поворотно-подъёмный механизм.

«Зал у нас будет не такой крутой, как в Театре-Театре, но почти», — считает Владимир Воробей.

Глава городского департамента культуры и молодёжной политики Василий Головин пояснил, что финансирование реконструкции ДК им. Солдатова он надеется получить, войдя в национальный проект «Культура», о чём уже есть договорённость с министерством культуры Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.