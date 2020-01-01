В Перми начали ремонт 5-й Каховской улицы Он проводится на участке от ул. Ушакова до Волгодонской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми начался ремонт 5-й Каховской улицы. Благоустройство проводится на участке от ул. Ушакова до ул. Волгодонской — именно здесь недавно была завершена прокладка подземных инженерных коммуникаций и ливневой канализации.

Как рассказали в администрации Кировского района Перми, на объекте будет выполнен ремонт проезжей части, восстановлены тротуары, установлены гранитные бортовые камни, дорожные знаки, нанесена разметка. Работы должны быть завершены до 15 августа.

5-я Каховская улица ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», как и другой объект в Кировском районе — ул. Генерала Панфилова на участке от ул. Ласьвинской до разворотного кольца. Здесь подрядчик уже завершил обустройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Установлено более 1 км нового бортового камня, частично обустроены тротуары.

В мэрии напоминают: всего в этом году в городе по разным программам вновь отремонтируют порядка 1 млн кв. м покрытия. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во всех районах обновят 18 объектов.

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