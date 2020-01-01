В Прикамье ищут подрядчика на эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации
Сумма контракта может превысить 68 млн руб.
ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» начало поиск подрядчика, который бы в течение года обеспечивал функционирование передвижных комплексов фотовидеофиксации на дорогах региона. С победителем аукциона может быть заключён контракт на сумму не более 68,4 млн руб.
Победитель конкурса должен обеспечить работу порядка 50 комплексов моделей «Крис-П», «Арена» и «Скат-П» в течение 146 320 часов.
Места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — автомобильные дороги, проходящие по территории муниципальных районов и округов Пермского края, а также в городе Перми.
Заявки на участие принимаются до 24 июня.
Срок окончания контракта — 30 июня 2022 года.
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