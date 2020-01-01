В Прикамье ищут подрядчика на эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации Сумма контракта может превысить 68 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

фотовидеофиксация

krasrab.ru

ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» начало поиск подрядчика, который бы в течение года обеспечивал функционирование передвижных комплексов фотовидеофиксации на дорогах региона. С победителем аукциона может быть заключён контракт на сумму не более 68,4 млн руб.

Победитель конкурса должен обеспечить работу порядка 50 комплексов моделей «Крис-П», «Арена» и «Скат-П» в течение 146 320 часов.

Места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — автомобильные дороги, проходящие по территории муниципальных районов и округов Пермского края, а также в городе Перми.

Заявки на участие принимаются до 24 июня.

Срок окончания контракта — 30 июня 2022 года.

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