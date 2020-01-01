Елена Синица Разморозка цен на сахар, маркировка «молочки», новые автоштрафы Какие нововведения ждут россиян с 1 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В России с 1 июня вступает в силу ряд значимых изменений. В их числе «разморозка» цен на сахар, контроль за корпоративными SIM-картами и новые штрафы для автомобилистов.

Сахар по «размороженным» ценам

С 1 июня прекращает своё действие постановление правительства о заморозке оптовой и розничной цены на сахар. Сейчас стоимость сахара зафиксирована на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей.

Отметим, что стабилизация цен на подсолнечное масло продлится до 1 октября. Цена литра масла по опту сохранится в размере 95 руб., а в розницу — 110 руб.

Маркировка «молочки»

Кроме этого, с начала лета сыры и мороженое должны иметь маркировку. Маркировка для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток станет обязательной с 1 сентября, а с 1 декабря — для «молочки» со сроком хранения до 40 суток.

Исключение делается для фермерской продукции — пока её можно продавать без нанесения на упаковку QR-кода. При этом, согласно постановлению правительства РФ, продажа и вывод из оборота сыра и мороженого, которые изготовили до 1 июня, допускается до окончания срока годности этих продуктов. Это же правило будет касаться и продажи других молочных продуктов, обязательная маркировка которых начнётся позже.

SIM-карты под контролем

Начиная с 1 июня все корпоративные SIM-карты нужно будет регистрировать на портале госуслуг.

Ранее компании могли регистрировать на себя неограниченное количество SIM-карт без привязки к конкретному пользованию. В связи с этим активно создавались фирмы-однодневки, которые могли заниматься телефонным мошенничеством.

Сейчас же без подтверждения личности корпоративную SIM-карту использовать не получится.

Просветительская деятельность

В России вступает в действие закон «О просветительской деятельности». Новый закон вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля установит правительство.

Штрафы для автомобилистов

Также с 1 июня ужесточат штрафы для автомобилистов. В частности, теперь вас могут оштрафовать за то, что ремень безопасности повреждён, неисправен или вовсе отсутствует.

Кроме этого, начнут рублём наказывать за использование летом зимней резины, а зимой — летней и перевозку газовых баллонов без документов.

За все эти нарушения штраф одинаковый — 500 руб.





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