В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Причина — пятый класс пожарной опасности Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье ГКУ «Гражданская защита» объявило штормовое предупреждение. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передаёт ТК ВЕТТА.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятый класс опасности сохранится в Прикамье с 1 по 7 июня. Только за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 18 техногенных пожаров.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности, органам власти рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети.

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