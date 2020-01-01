В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 97 человек Среди инфицированных восемь детей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 11 инфицированных госпитализированы, 86 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 65 пациентов женского пола, 32 — мужского. Среди заболевших — 8 детей, 21 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 468.









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