В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 97 человек
Среди инфицированных восемь детей
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 11 инфицированных госпитализированы, 86 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 65 пациентов женского пола, 32 — мужского. Среди заболевших — 8 детей, 21 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 468.
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