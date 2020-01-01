В Перми на неделе заработают семь мобильных пунктов вакцинации Прививку от COVID-19 в них можно сделать без предварительной записи Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в краевой столице будут работать семь мобильных пунктов, где поставить прививку от новой коронавирусной инфекции могут все желающие без предварительной записи.

Пройти вакцинацию от COVID-19 можно на первом этаже ТЦ «Карусель» (ш. Космонавтов, 59) с 31 мая по 4 июня с 14:00 до 19:00. 5 и 6 июня пункт будет работать с 10:00 до 14:00.

Автобус около торгового центра «КИТ» на ул. Крупской, 79а будет открыт 1 июня с 10:00 до 16:00. 3 июня с 10:00 до 16:00 прививку можно поставить в автобусе около ТЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85. Также 3 и 4 июня с 16:00 до 20:00 и 5 июня с 14:00 до 18:00 желающих вакцинироваться ждут в пункте ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1-й этаж). В МФЦ на ул. Куйбышева, 9 мобильный пункт будет открыт 1 и 3 июня с 13:00 до 18:00.

На конечной остановке автобуса №48 «Чусовской водозабор» пункт будет работать 3 июня с 9:30 до 12:30. В дачном посёлке Алёшиха в автобусе на мини-рынке прививать всех желающих будут 4 июня с 10:00 до 13:00.

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