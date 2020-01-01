В Перми вырос спрос на детские автокресла Увеличилось и количество объявлений о продаже Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Авито», с мая 2020 года по май 2021 спрос на детские автокресла в Перми вырос на 28% по сравнению с данными за год ранее. В целом по России авторкесла стали искать чаще на 32%.

Также в краевой столице на 21% выросло и количество объявлений о продаже автокресел. При этом средняя стоимость на них в Перми осталась такой же, как и за предыдущие два года, — 2,5 тыс. руб. Средняя цена по России составляет 2,3 тыс. руб.

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