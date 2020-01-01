Елена Синица Россельхознадзор обнаружил в «Вемоле» введение в оборот продукции неизвестного происхождения Предприятию назначены штрафы Поделиться Поделиться Твитнуть

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В апреле 2021 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю установило несоответствие объёмов поступающего сырья на предприятие ООО «Вемол» и вырабатываемой из него продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным проверки, при изготовлении партии сливочного масла (2,5 т) и молока (45 т) организация использовала всего 47 т сырья. Однако в ведомстве уточняют, что произвести такой объём готовой продукции из него невозможно: из 1 т молока в среднем можно выработать 40 кг масла.

Так, Россельхознадзор обнаружил факт введения в оборот подконтрольных товаров неизвестного происхождения.

Помимо этого, в ведомстве сообщают, что уполномоченное лицо предприятия оформило 1128 исходящих ветеринарных документов на 25 т молочной продукции, выработанной всего из 8,8 т молока, что также фактически невозможно.

Эта продукция была направлена в сети розничной и оптовой торговли, а также в бюджетные учреждения края.

В результате Управление Россельхознадзора предотвратило оборот потенциально небезопасных продуктов. Их получатели уведомлены о выявленных нарушениях с целью изъятия продукции из оборота.

Предприятию и уполномоченному лицу назначены штрафы.

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