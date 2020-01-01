В первую «тройку» на выборах в Госдуму по итогам праймериз войдут IT-предприниматель и два действующих депутата Дмитрий Сазонов занял лишь девятое место Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По итогам предварительного голосования партии «Единая Россия», первым номером в списке на выборах в Госдуму будет IT-предприниматель Антон Немкин. Он набрал 49,8 тыс. голосов. На втором месте — депутат Государственной думы Игорь Сапко (38,6 тыс. голосов), на третьем — депутат Заксобрания и советник губернатора Роман Водянов.

В «пятёрку» также вошли депутат Законодательного собрания и бывший вице-премьер Ирина Ивенских (18 тыс. голосов) и актёр сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской думы Армен Бежанян (9,3 тыс. голосов).

Действующие парламентарии Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов заняли шестое (8,7 тыс. голосов) и девятое места (2,5 тыс.) соответственно.

Напомним, предварительное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Окончательно списки партии будут утверждены на съезде 19 июня.

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