Елена Синица

Ещё 95 жителей края заразились коронавирусом

Умерли за сутки восемь человек

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки — 95 новых случаев заражения COVID-19. Из них 32 человека проходят лечение в больницах, а 63 — дома, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных — 32 пациента мужского пола, 63 — женского. Среди заболевших — десять детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели семь человек, от 30 до 49 лет — 21 человек, 40 — в возрасте 50–64 лет, и 17 человек старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

В больницах сейчас находятся 589 человек, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в крае достигло 57 275 человек.

За эти же сутки выздоровел 121 человек, умерли — восемь.

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