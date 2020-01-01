Елена Синица Ещё 95 жителей края заразились коронавирусом Умерли за сутки восемь человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки — 95 новых случаев заражения COVID-19. Из них 32 человека проходят лечение в больницах, а 63 — дома, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных — 32 пациента мужского пола, 63 — женского. Среди заболевших — десять детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели семь человек, от 30 до 49 лет — 21 человек, 40 — в возрасте 50–64 лет, и 17 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





В больницах сейчас находятся 589 человек, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ.





Общее число инфицированных в крае достигло 57 275 человек.





За эти же сутки выздоровел 121 человек, умерли — восемь.

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