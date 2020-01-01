Елена Синица С 31 мая в трёх районах города отключат горячую воду На тепловых сетях будут проводить плановые гидравлические испытания Поделиться Поделиться Твитнуть

Начиная с 31 мая в Кировском, Индустриальном и Свердловском районах отключат горячую воду. Это связано с проведением обязательных плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях ООО «ПСК» и Пермского филиала «Т Плюс». Информация о графике отключений горячего водоснабжения размещена на сайте «Т Плюс».

Так, с 31 мая по 8 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:





— ул. Кировоградская, 71, 71/1, 75;





— ул. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23;





— Липатова, 3;





— ул. Астраханская, 4, 6, 8;





— ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58;





— ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 67, 69;





— ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;





— ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20;





— ул. Невского, 37;





— ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8.





С 31 мая по 13 июня отключат горячее водоснабжение по адресам:





— ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4;





— ул. Камчатовская, 5, 17, 18, 20, 26;





— ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 15, 17, 19;





— ул. Куйбышева, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 57а, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 66, 67;





— ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17/1, 29, 27;





— ул. Попова, 58, 58б;





— ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 68, 66;





— ул. Пушкина, 96;





— ул. Г. Успенского, 6, 12, 13, 15, 15а, 16, 17;





— шоссе Космонавтов, 13;





— ул. Парижской Коммуны, 49.





Отключение горячей воды с 31 мая по 15 июня запланировано по адресам:





— ул. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71;





— ул. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.





В период с 2 июня по 10 июня горячей воды также не будет в домах по адресам:





— ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113;





— ул. Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;





— ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15.





Также запланировано отключение горячей воды со 2 июня по 15 июня в домах:





— ул. Гусарова, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9/2, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;





— ул. Курчатова, 2, 2а, 4, 4а, 6;





— ул. Лодыгина, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 48а, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2,ь 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 57, 56, 56/1, 61;





— ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;





— ул. Солдатова, 9, 11, 16;





— ул. Вижайская, 23.





По следующим адресам горячей воды не будет с 3 по 16 июня:





— ул. Островского, 46а;





— ул. Тихая, 22, 23;





— ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;





— ул. Серединная, 2, 3;





— ул. Революции, 5/1, 7, 9а;





— ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46/3;





— бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а.





С 4 июня по 17 июня горячую воду отключат в домах по адресам:





— ул. Советской Армии, 37, 45, 47, 49, 51, 60;





— ул. Карпинского, 66, 86, 88, 90;





— проспект Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22;





— ул. Танкистов, 39;





— ул. Кавалерийская, 24, 26;





— ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17.

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