Елена Синица В конце мая в Прикамье ожидаются заморозки до -2 ° Однако затем ожидается постепенное потепление Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото orenburg.media

В конце мая в Пермском крае ожидаются заморозки, которые могут нанести существенный ущерб. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Так, согласно прогнозу, похолодание начнётся в воскресенье, 29 мая. В центральным и южном районах края днём и ночью возможны дожди и грозы. По югу края будет очень тепло (+15°…+17°), а по северу за фронтом похолодает до +6°…+8°.





Днём зона дождей, возможно, сместится на Южный Урал, но дневная температура по югу края не превысит +15°…+18°, по северу +10°…+12°.





В ночь на понедельник похолодание усилится. По северу края во многих районах ожидаются заморозки до 0°…-2°. Они могут нанести существенный ущерб, учитывая предшествующую аномально тёплую погоду.





В Перми минимальная температура также может опуститься до +5°. Днём ожидается не выше +15°. В ночь на вторник, 1 июня, есть реальная угроза заморозков уже по южным районам края, но только в пониженных местах. Преобладающий фон температуры составит +1°…+5°. Днём уже потеплеет до +15°…+20°.





В дальнейшем ожидается постепенное повышение температуры.

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