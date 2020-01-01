Елена Синица Новые случаи COVID-19 обнаружены в 18 территориях края Общее число инфицированных в Прикамье превысило 57 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 97 заболевших коронавирусом за последние сутки 57 являются жителями Перми, семь — Краснокамского городского округа, пять — Лысьвенского городского округа.

В Добрянском городском и Карагайском муниципальном округах выявлено по четыре случая заражения COVID-19. По три случая обнаружено в Березниках и Соликамском городском округе.





По два заражённых человека выявлено в Губахе, Большесосновском и Пермском муниципальных районах.





По одному инфицированному человеку зафиксировано в восьми территориях края. В их числе Кизел, Сивинский муниципальный округ, а также Верещагинский, Ильинский, Нытвенский, Оханский, Очёрский и Чусовской городские округа.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 57 180 случаев заражения COVID-19.

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