Елена Синица С 31 мая Red Wings запустит перелёты из Перми в Сочи Также ежедневно будут осуществляться полёты в Москву Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 мая авиакомпания Red Wings будет три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) осуществлять рейсы из Перми в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Кроме этого, с 28 мая Red Wings летает по направлению Москва — Пермь — Москва. Они будут выполняться ежедневно.





Из Домодедово самолёт будет отправляться 07:20 и приземляться в Перми в 11:35. Из Перми рейс будет вылетать в 12:35 и приземляться в Домодедово в 13:05 (указано местное время для каждого аэропорта).





Также с 3 июня авиакомпания по четвергам и воскресеньям будет летать из Перми в Симферополь.

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