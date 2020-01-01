Предварительное голосование «Единой России» — большой шаг в сторону молодёжи Поделиться Поделиться Твитнуть

Послезавтра, 30 мая, — последний день предварительного голосования «Единой России». На утро 28 мая в Пермском крае для участия в нём на сайте pg.er.ru зарегистрировались более 131 тыс. выборщиков. Около 96 тыс. человек уже сделали свой выбор, отмечают в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» Пермском крае.

Избиратели, которые принимают участие в предварительном голосовании, отмечают его хорошую организацию. Голосовать с помощью интернета — удобно и просто, говорят они, особенно это касается молодых людей. К тому же такой способ позволяет получить гораздо больше информации о кандидатах, чем при «очном» голосовании.

Мария Павлова, педагог-организатор Дома детского творчества, Гремячинск:

— Представителям моего поколения гораздо удобнее проявлять свою гражданскую активность в интернете. Особенно это относится к тем ребятам, кому только-только исполнилось 18 и кто впервые в своей жизни может принять участие в выборах. С помощью электронного голосования они не только могут сделать это с рабочего места, но и поближе познакомиться с кандидатами: посмотреть их видеоролики, социальные сети, почитать о достижениях. Я считаю, что предварительное голосование «Единой России», организованное в интернете, — это большой шаг в сторону молодёжи. К тому же процедура даёт возможность более внимательно познакомиться с каждым кандидатом. За месяц обычной избирательной кампании люди не успевают толком узнать тех, кто претендует на избрание. Получается как-то наспех. А тут времени на знакомство гораздо больше, и если у человека есть потребность делать выбор осознанно, то предварительное голосование — для него.

Возможность получить больше информации о будущих кандидатах отмечают и сами участники предварительного голосования. Однако отмечают, что надо больше работать с представителями старшего поколения, чтобы они тоже могли принимать участие в нём.

Дмитрий Антонов, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая больница»:

— Сам принцип предварительного голосования я считаю очень адекватным. Оно создано для людей. Чтобы они заранее могли выбрать из предложенных кандидатур наиболее влиятельные, и чтобы потом на выборах в бюллетенях уже не было десятков фамилий, в которых можно запутаться. Технологически, я считаю, процедуру нужно продумать более качественно. Да, для меня она оказалась несложной. Но вот для моих родителей, которым под 80, слишком трудной. Из-за опасности заразиться ковидом они не хотели бы идти в МФЦ, но и дома у них нет ни компьютеров, ни гаджетов. Этой части населения при всей её гражданской активности справиться с задачей без навыков работы в интернете иногда просто нереально.

Участники процедуры из числа действующих депутатов отмечают высокий интерес к ней избирателей. Кроме того, она даёт возможность увидеть реальную оценку работы народных избранников.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— К предварительному голосованию я отношусь очень положительно. Здоровая внутрипартийная конкуренция важна и для фаворитов предвыборной гонки, и для новичков. Она даёт возможность и тем и другим понять, чего стоит человек с точки зрения избирателей, насколько убедительно он смог организовать работу в своём округе, как его услышали люди. И, как я вижу, оно нашло большой отклик у избирателей. В моём округе на участие в предварительном голосовании зарегистрировалось почти 10% избирателей, которые активно принимают в нём участие. В пользу процедуры говорит также и большое количество кандидатов.

«Единая Россия» — молодцы. Людям был предоставлен такой новый инструмент, который оказался очень востребованным и популярным, показал тренд на перспективу.

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