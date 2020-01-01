Мария Сыропятова В 2021 году 100 млн руб. выделят аграриям на приобретение минеральных удобрений Этот вид поддержки аграрии Прикамья получат впервые Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году сельхозпроизводители Пермского края впервые могут получить поддержку на внесение в почвы минеральных удобрений, общий размер субсидий в 2021 году — 100 млн руб. О дополнительной мере по поддержке аграриев региона на заседании краевого правительства рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Почвы требуют дополнительного удобрения с целью увеличения урожайности, — отметил Дмитрий Махонин. — В следующем году рассчитываем, что приобретение удобрений будет происходить через биржевые торги, что сделает предоставление субсидий прозрачнее».

На получение этого вида поддержки смогут претендовать сельхозпроизводители, выращивающие зерновые и овощи открытого грунта (в том числе картофель). Речь идёт о возмещении аграриям части затрат на внесение минеральных удобрений. При этом на посевные площади под зерновые по условиям программы должно быть внесено не менее 30 кг на 1 га, а под овощи, включая картофель, — не менее 60 кг на 1 га. По данным краевого минсельхозпрода, у аграриев Пермского края потребность в минеральных удобрениях в этом сезоне составляет 12,2 тыс. т, из которых 9,9 тыс. т уже поступили в хозяйства региона (или 81% от годовой потребности).

Напомним, что в 2020 году аграрии Пермского края начали получать возмещение расходов из бюджета на внесение в почву известкового мелиоранта. За работы, проведённые в 2019–2020 гг., сельхозпредприятия региона получили из госказны субсидии на обработку 1,5 тыс. га. Этой возможностью воспользовались пока только четыре хозяйства в Пермском крае.

Низкую урожайность в краевом минсельхозпроде рассматривают как один из сдерживающих факторов для развития сельского хозяйства.

«Наблюдается большой разброс в показателях урожайности среди сельхозпроизводителей, — отметил министр сельского хозяйства Пермского края Павел Носков. — 63% сельхозпроизводителей обрабатывают 50% посевных площадей, а производят только 30% продукции сельского хозяйства».

По мнению Павла Носкова, господдержка по внесению удобрений в почвы позволит повысить урожайность. Кроме того, в министерстве сельского хозяйства для решения этой задачи предлагают расширять использование более эффективных сельскохозяйственных культур и поддерживать техническое перевооружение аграриев с применением инструментов агролизинга.

Существенную роль играет и своевременное предоставление иных видов субсидий для подготовки к посевной — «погектаровки» и «выплаты за молоко». Их аграрии используют для закупки семян, топлива и удобрений.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина субсидии сельхозпроизводителям для подготовки к посевной были доведены в апреле. Согласно данным краевого минсельхозпрода, их общий объём — 919,6 млн руб.

«По направлению растениводства субсидии составили более 300 млн руб., в прошлом году их размер составил 207 млн руб.», — отчитался Павел Носков.

По данным на 25 мая 2021 года, в Пермском крае уже засеяли 255,5 тыс. га из запланированных 298 тыс. га. Таким образом, план весенней посевной выполнен на 86% в 2021 году (в 2019 году на эту же дату он составлял 78%). Зернобобовые высажены на 211,7 тыс. га из 233 тыс. га, кормовые — на 38,3 тыс. га из 55,9 тыс. га, рапс — на 2,6 тыс. га из 3,1 тыс. га, картофель — на 2,5 тыс. га из 4,7 тыс. га, а остальные овощи открытого грунта — на 0,4 тыс. га из 1,3 тыс. га. Общий план посевных площадей на весну 2021 года — 298 тыс. га, что на 3 тыс. га больше, чем в 2020 году. Для выполнения работ аграрии уже обеспечены 16,9 тыс. т топлива, 66,4 тыс. т семян, а также подготовлено 8,5 тыс. единиц техники. В 2021 году в регионе аграрии ожидают вырастить 427,1 тыс. т кормовых единиц.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также обратил внимание министра сельского хозяйства и продовольствия региона на необходимость привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона.

«Мы, конечно, не Краснодарский край, но потенциал Пермского края огромен и с точки зрения вовлечения земель, и выращивания культур с большей доходностью, а также развития ферм крупного рогатого скота с производством молока», — поставил задачи Дмитрий Махонин.

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