Мария Сыропятова В краевом правительстве рассмотрят вопрос о региональных субсидиях аграриям Воспользоваться федеральной помощью оказалось непросто Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края рекомендовал краевому правительству рассмотреть вопрос об использовании средств краевого бюджета для субсидирования внесения удобрений.

Напомним, в 2020 году аграрии Пермского края начали получать возмещение расходов из федерального бюджета на внесение в почву известкового мелиоранта. За работы, проведённые в 2019–2020 гг., сельхозпредприятия региона получили из госказны субсидии на обработку 1,5 тыс. га, хотя в мелиорации нуждаются 139,4 тыс. га сельхозугодий.

Депутат Законодательного собрания Юрий Борисовец поинтересовался, с чем связан такой небольшой объём поддержанных субсидиями работ по известкованию почв.

«Для получения субсидии необходима не только проектно-сметная документация, — отметила начальник управления развития отраслей АПК краевого минсельхозпрода Татьяна Ураева. — Нужна поставка зарегистрированного известкового мелиоранта».

Сельхозпроизводителей, по словам Татьяны Ураевой, также останавливает и то, что возврат средств можно получить только после проведения всех работ. Поскольку средства федеральные, то и требования при использовании их в регионе поменять нельзя.

По предложению председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяны Миролюбовой депутаты рекомендовали краевому правительству рассмотреть вопрос о краевом финансировании известкования почв. Если вопрос будет поддержан, то средства на это могут быть выделены в бюджете Прикамья 2022 года.

Напомним, что в Пермском крае кислые почвы занимают 927 тыс. га. При этом к очень сильнокислым относят 48,8 тыс. га, к сильнокислым — 190,6 тыс. га, среднекислым — 353,5 тыс. га, слабокислым – 334,1 тыс. га.

Проведение известкования кислых почв даёт прирост к урожайности зерновых культур до 4,5 ц/га, а к урожайности картофеля — до 15 ц/га. В 2019–2020 годах с участием госфинансирования было произвестковано 1,5 тыс. га четырёх сельхозпредприятий: ООО «Русь» (Большесосновский район), ООО «Колхоз им. В. И. Ленина (Сивинский район) а также из Очёрского районе — ООО «Талицкое» и ООО «Очёрское».





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