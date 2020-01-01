Коронавирусом в Прикамье заразилось 38 жителей старше 50 лет Общее количество инфицированных в регионе за минувшие сутки — 97 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае COVID-19 заразились 97 человек.

В числе заболевших — восемь детей и 38 граждан старше 50 лет. Под наблюдением врачей дома лечение проходят 84 заболевших, в больницах — 13 пациентов.

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