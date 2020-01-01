Елена Синица В Перми бывшего пристава осудят за обналичивание 35 млн руб. В ближайшее время уголовное дело направят в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, с февраля 2017 года по апрель 2018 она совершила четыре преступления. Так, пристав-исполнитель, действуя в интересах коммерческих организаций, незаконно возбудила исполнительные производства на основании фиктивных документов о якобы имевшейся задолженности по зарплате перед работниками компании.

Затем она применила меры принудительного исполнения в отношении должников. В результате чего были незаконно обналичены денежные средства в размере свыше 35 млн руб. с расчётных счетов этих коммерческих организаций. В частности, операции по которым были приостановлены налоговыми органами.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено для рассмотрения в суд.

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