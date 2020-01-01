В выходные в Прикамье температура повысится до +29° В воскресенье начнётся похолодание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проекта «Метеоролог и я», в субботу южная половина Прикамья попадёт в тёплый сектор циклона, идущий вдоль арктического побережья Европейской территории РФ. Однако в ночь с субботы на воскресенье в регионе начнётся похолодание.

В субботу, 29 мая, в Пермском крае будет облачно. Ночью без осадков, днём в отдельных районах кратковременный дождь и грозы. Днём воздух прогреется +24°…+29°, при этом на севере края — только до +14°…+19°.

В воскресенье, 30 мая, начнётся похолодание: температура снизится до +11°…+16°, в северных районах — до +6°, возможны дожди и грозы. Днём ожидается +14°…+19°, по северу — +9°…+14°, по югу — до +24°, небольшой дождь.

В выходные ожидается южный и юго-западный ветер 2–7 м/с с порывами до 12 м/с.

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